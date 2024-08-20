Раскрыта новая схема телефонного мошенничества

В зоне риска - пенсионеры

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан. Теперь они представляются сотрудниками ЕМИАС. И под предлогом изменения данных уговаривают установить на телефон вредоносные программы, через которые похищают сбережения. Чаще всего жертвами становятся пенсионеры.

Мужчина, который сам попросил себя записать как "сосед Антон", на связь теперь не выходит. Это теперь пенсионерка понимает, что разговаривала вовсе не со своей поликлиникой. Якобы оттуда женщине позвонили с просьбой пересдать анализы и для удобства предложили записать по телефону. Но для этого настоятельно просили установить приложение ЕМИАС.

Звонивший якобы записал на процедуры, пообещав, что приложение ЕМИАС волшебным образом само появится через несколько дней. Схема была запущена. Это новый вид телефонного развода. К фальшивым "майорам МВД" и сотовым операторам теперь добавились медики.

"С помощью приложений злоумышленники получают дистанционный доступ к устройству, после чего оформляют кредиты на владельца счета, похищают денежные средства. Злоумышленники общаются с помощью мессенджеров, а для убедительности устанавливают на фото профиля логотипы медицинских организаций либо государственных органов", - сообщила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Пенсионерке позвонил новый мужской голос, который представился на этот раз сотрудником "Росфинмониторинга". И предложил "сохранить" деньги - положить их на якобы "безопасный" счёт в одном из банков Москвы. Голоса из телефона даже услужливо вызвали такси, чтобы пенсионерка из области приехала в Москву и в разных отделениях снимала свои сбережения. При этом сотрудники нескольких банков спрашивали - не действует ли женщина по чьим-то указаниям? Но об этом было велено молчать.

Такие поездки продолжались два дня - за это и время пенсионерка перевела на открытый с подачи мошенников счёт все свои сбережения - почти 3 миллиона рублей. Но и этого оказалось мало!

К счастью, кредит уже женщине не дали. А то, что все это было обманом, она поняла, когда пришла в свою поликлинику на анализы, а там никаких записей не оказалось.

"Мошенники звонят не с номеров, они всегда звонят не с номеров реального человека, они звонят с подменных номеров, через мессенджеры, либо через мессенджеры, где нет номеров в принципе", - пояснил Павел Мясоедов, эксперт по кибербезопасности.

Настоящие специалисты никогда не станут звонить через мессенджеры и настаивать на конфиденциальности разговора и на установке каких бы то ни было приложений. Более того, звонки из городских ведомств будут иметь специальную подпись.

"Звонки, которые поступают жителям от сотрудников контакт-центра, будь это информирование от диспетчерской или от медицинской службы, определяются в телефоне как "полезный звонок". Или на экране смартфона видно название, из которого понятно, зачем мы звоним, например, для оценки качества выполненных работ. Для этого правительство Москвы договорилось с операторами связи о том, что все исходящие звонки городских ведомств будут иметь такую подпись", - отметил Андрей Савицкий, руководитель проекта "Общегородской контакт-центр" Департамента информационных технологий Москвы.

И должна насторожить и длительность звонка - настоящие эксперты смогут говорить не больше 3-5 минут. А если звонящий никуда не торопится, а тем более речь пошла про пароли и "безопасные счета", немедленно кладите трубку.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram