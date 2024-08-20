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В Звездном городке стартовали экзамены экипажа МКС

15:03
  • вторник
  • 20 августа 2024

За каждым шагом космонавтов наблюдают опытные инструкторы

В подмосковном Звёздном городке начались экзамены у основного и дублирующего экипажей следующей экспедиции на МКС. В ближайшие два дня российские космонавты, а также их американские коллеги будут проходить тесты, подтверждающие готовность к полёту.

Все как на настоящем экзамене, разве что в роли учащихся - основной и дублирующий экипажи МКС. Несмотря на качественную теоретическую и практическую подготовку, опытные космонавты признаются - дополнительная тренировка перед заветным полетом лишней никогда не будет.

"Всегда было самое трудное ждать и догонять. Мы ждем нашего космического полета. Каждый член экипажа планирует и хочет, чтобы программа полета, которая запланирована, полностью была выполнена. Чтобы выполнить ее качественно, без каких-то погрешностей, замечаний, ошибок", - заявил Алексей Овчинин, летчик-космонавт России.

Вариантов уже проработанных внештатных ситуаций множество. Будь то пожар, отказ радиосвязи, разгерметизация и поломки аппаратуры - ко всему нужно быть готовыми и слажено работать в команде.

"Подготовка и в НАСА, и здесь в Звездном городке - просто великолепна и она отлично готовит всех астронавтов и космонавтов к полетам на кораблях "Союз" и "Дрэгон" и к пребыванию на станции на протяжении 6 месяцев", - рассказал Дональд Петтит, бортинженер.

За каждым шагом покорителей космоса постоянно наблюдают опытные инструкторы. Работа космонавтов со всех ракурсов отражается на мониторах. Несмотря на то, что все члены экипажа имеют за плечами практический опыт, отсюда при не необходимости поступит четкая инструкция действий.

В основной экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" с космодрома Байконур намечается на 11 сентября.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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