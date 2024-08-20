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Путин впервые с 2019 года посетил одну из кавказских республик

12:29
  • вторник
  • 20 августа 2024

Президент посетил в садоводческое хозяйство

Президент России Владимир Путин приехал впервые с 2019 года в Кабардино-Балкарию.

В поездке его сопровождают глава республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Путин посетил в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в селе Герменчик, сообщили в пресс-службе Кремля.  В нем выращивают плодоовощную продукцию, в частности, яблоки. 

В последний раз Путин был в КБР в ноябре 2019 года. Тогда глава государства встретился с руководством республики, посетил детскую академию творчества "Солнечный город" и провел заседание Совета по межнациональным отношениям.  

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