Путин впервые с 2019 года посетил одну из кавказских республик

Президент посетил в садоводческое хозяйство

Президент России Владимир Путин приехал впервые с 2019 года в Кабардино-Балкарию.

В поездке его сопровождают глава республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Путин посетил в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в селе Герменчик, сообщили в пресс-службе Кремля. В нем выращивают плодоовощную продукцию, в частности, яблоки.

В последний раз Путин был в КБР в ноябре 2019 года. Тогда глава государства встретился с руководством республики, посетил детскую академию творчества "Солнечный город" и провел заседание Совета по межнациональным отношениям.

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