Путин впервые с 2019 года посетил одну из кавказских республик

Президент посетил в садоводческое хозяйство
Президент России Владимир Путин приехал впервые с 2019 года в Кабардино-Балкарию.
В поездке его сопровождают глава республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Путин посетил в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в селе Герменчик, сообщили в пресс-службе Кремля. В нем выращивают плодоовощную продукцию, в частности, яблоки.
В последний раз Путин был в КБР в ноябре 2019 года. Тогда глава государства встретился с руководством республики, посетил детскую академию творчества "Солнечный город" и провел заседание Совета по межнациональным отношениям.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram