На Красной площади прошла репетиция фестиваля "Спасская башня"

Зрителей пока нет

На Красной площади состоялась первая репетиция фестиваля "Спасская башня", который торжественно откроется уже в эту пятницу. Сегодня музыканты со своими инструментами смогли пройти по брусчатке.

Так своё выступление отрепетировал оркестр из Египта. Отлаженные движения и громкие звуки. Будут также музыканты из России, Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи и десятка других стран. Уже установлено световое оборудование, трибуны.

Зрителей пока нет, но кто находился сегодня рядом с Красной площадью, могли услышать знакомые мелодии.

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