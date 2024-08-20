Украденную собаку Бетти нашли в подмосковном поселке

Ведется следствие

Подмосковные полицейские разбираются в запутанной истории похищения собаки Бетти. В минувшую субботу, пока хозяин был в магазине, неизвестный увёл пса в неизвестном направлении. К поискам подключились волонтеры. Обнаружили питомца в далеком подмосковном посёлке.

Это счастливый Иван гуляет вместе со своим пушистым другом спаниелем по кличке Бэтти, но ещё несколько дней назад их могли разлучить и, возможно, уже навсегда. Молодой человек с ребёнком и собакой пошёл в торговый комплекс, а питомца при этом оставил рядом со входом в детский магазин. Спустя пару минут Бэтти не было на месте.

Камеры магазина зафиксировали, как мужчина похитил спаниеля. Собака же при этом не особо сопротивлялась и полностью доверилась человеку. Её хозяин объясняет это тем, что она слишком общительная и компанейская, а потому всегда готова к приключениям даже с незнакомцами. Только в этот раз всё могло закончиться трагично. Избежать такого исхода помогли волонтёры.

"Новость разошлась. Люди начали откликаться. Кто-то помогал клеить объявления, кто-то дежурил у станций по железнодорожной ветке, по которой он увез собаку. И тем самым вышли на след", - рассказала волонтер Светлана Янович.

Поиски собаки продолжались трое суток. Информация о местонахождении Бэтти менялась чуть ли не каждый час. Сначала её видели около станции "Левобережной" в сопровождении мужчины, затем на "Электрозаводской", а после на "Выхино". В итоге собаку нашли в подмосковной Малаховке. Хозяину об этом сообщил владелец участка, по которому бегала похожая на Бэтти собака. Оказалось, что все это время спаниель проживал в соседнем доме с местными рабочими. Там о нем заботились. Куда пропал похититель - неизвестно.

Поисками злоумышленника занимаются сотрудники полиции и прокуратуры. Известно, что мужчина был ранее судим.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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