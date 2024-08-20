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На Украине приняли закон о запрете УПЦ

12:46
  • вторник
  • 20 августа 2024

Он вступит в силу через 30 дней

Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"За" проголосовали 265 депутатов, "против" - 29, воздержались – четыре. Закон вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

"Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с Россией", - сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк (цитата по РИА Новости). 

УПЦ дали девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".

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