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Западные союзники отказали Зеленскому в критически важной просьбе

12:59
  • вторник
  • 20 августа 2024

Речь идет о высылке сбежавших за рубеж украинцев

Страны Запада не собираются идти на поводу у киевского режима и силой возвращать домой граждан Украины. Как отмечает Bloomberg, политики от Польши до Венгрии заявили, что не отправят беженцев обратно, пока не закончится конфликт между Москвой и Киевом.
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Эксперты, опрошенные агентством, объясняют такой настрой Европы нехваткой рабочих рук. Например, руководитель главной лоббистской группы чешской розничной торговли и гостиничного бизнеса Томаш Пруза заявил, что без беженцев с Украины строительная область Чехии просто бы встала.

В Польше вклад украинских беженцев в ВВП в 2023 году оценивают от 0,7 до 1,1 процента.

В июле премьер-министр Баварии, глава ХСС Маркус Зёдер заявлял, что для начала возвращения Киеву сбежавших из страны военнообязанных украинцев потребуется надлежащий запрос от украинских властей — "если Украина попросит нас об этом". Однако и запроса недостаточно — нужно, чтобы к власти в ФРГ пришел крупнейший оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер подтвердил, что Киев вправе требовать от других государств возвращения беженцев призывного возраста — они могут лишиться защитного статуса.

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