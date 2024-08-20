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В Госдуме рассказали о новых автоматических выплатах россиянам

13:25
  • вторник
  • 20 августа 2024

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат по 1200 рублей в месяц

В России с 2025 года в беззаявительном порядке начнут выдавать новую социальную выплату. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.
На выплаты пострадавшим в Курской области выделят 600 млн рублей

Депутат отметил, что прежде неработающие граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, включая инвалидов с детства I группы (при условии, что родитель не получает выплату за уход), имели возможность оформлять ежемесячную компенсацию в размере 1200 рублей. Однако для этого требовалось подавать заявление.

С 2025 года выплату будут назначать и начислять автоматически, без подачи заявлений и подтверждающих документов. При этом сохранится без изменений выплата 10 тысяч рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом, 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, 10 тысяч рублей родителям по уходу за инвалидом с детства I группы, цитирует Чаплина РИА Новости.

Тем временем на портале "Госуслуг" заработали сервисы для помощи пострадавшим в Курской области. Там можно не только оформить полагающиеся выплаты, но и оставить заявку на помощь с транспортом или жильем, получить гуманитарную помощь, найти родственников, с которыми была потеряна связь.

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что одна из главных задач сейчас — оказать максимальную поддержку жителям, причем сделать это требуется в максимально удобном для людей формате, "без лишних проволочек и оперативно".

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