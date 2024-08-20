В Челнах дети разогнали самокатами карусель со сверстницами

Одна в больнице

В Набережных Челнах (Татарстан) подростки раскрутили карусель при помощи электросамоката, в результате чего две девочки вылетели с карусели.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Виктора Полякова, пишут местные СМИ. Подростки решили проверить вестибулярный аппарат сверстниц, усадили их на карусель, а затем раскрутили ее колесом включенного электросамоката. Карусель раскрутилась настолько, что одна девочка вылетела из нее, а другая зацепилась ногами за ограждение.

В Горздраве сообщили, что серьезных травм у подростков нет. Одна пострадавшая находится в Камском детском медицинском центре, вторая после обследования врачами отпущена на амбулаторное лечение домой.

Ранее похожий случай с электросамокатами произошел в центре Красноярска. Подростки прикрепили СИМ к ванне и дивану и устроили заезд по городу. Одного из хулиганов уже задержали за нарушение ПДД, молодой человек признал свою вину.

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