ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России взяли под контроль поселок Нью-Йорк

13:53
  • вторник
  • 20 августа 2024

Российские бойцы продолжают продвижение

Вооруженные силы России взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР.

Новости спецоперации: украинские военные бегут с поля боя под Донецком
Минобороны представило новых героев спецоперации

Как рассказало во вторник, 20 августа, Министерство обороны России в своем Telegram-канале, в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника.

При этом было нанесено поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Калиново ДНР.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские солдаты между Нью-Йорком и Торецком оказались в плачевном положении — подразделения ВСУ попали в клещи, в то время как российские военные продолжают успешное наступление на этом направлении.

Также Министерство обороны России продемонстрировало кадры уничтожения пункта управления и склада с вооружением и боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ликвидирован склад с вооружением и боеприпасами, а также пункт управления бригады вместе с командным составом и бойцами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.