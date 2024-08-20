Российские бойцы продолжают продвижение

Вооруженные силы России взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР.

Как рассказало во вторник, 20 августа, Министерство обороны России в своем Telegram-канале, в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника.

При этом было нанесено поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Калиново ДНР.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские солдаты между Нью-Йорком и Торецком оказались в плачевном положении — подразделения ВСУ попали в клещи, в то время как российские военные продолжают успешное наступление на этом направлении.

Также Министерство обороны России продемонстрировало кадры уничтожения пункта управления и склада с вооружением и боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ликвидирован склад с вооружением и боеприпасами, а также пункт управления бригады вместе с командным составом и бойцами.

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