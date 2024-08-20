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В кабмине одобрили законопроект о списании долгов участникам СВО

13:28
  • вторник
  • 20 августа 2024

Делать это предлагают в ряде случаев

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, предлагающих списывать кредиты и долги по ЖКХ участников спецоперации и членов их семей. Об этом во вторник, 20 августа, рассказал осведомленный источник.
Новые меры поддержки участников спецоперации приняли на конференции московской "Единой России"

Как уточнил собеседник РИА Новости, списывать долги бойцам и их родным предлагается в случае получения военнослужащими государственных наград, в случае гибели бойца — в том числе по завершении СВО, но из-за увечья или заболевания, полученных в ходе спецоперации — а также при увольнении с военной службы по возрасту или в связи с завершением срока действия контракта.

Ранее Банк России рекомендовал прощать долг по ипотеке жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было разрушено в результате боевых действий. В особо тяжелых жизненных ситуациях долг также рекомендуется частично или полностью списать.

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что одна из главных задач сейчас — оказать максимальную поддержку жителям приграничья, причем сделать это требуется в максимально удобном для людей формате, "без лишних проволочек и оперативно". Все меры поддержки участников СВО также должны реализовываться без бюрократии и волокиты.

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