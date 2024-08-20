В кабмине одобрили законопроект о списании долгов участникам СВО

Делать это предлагают в ряде случаев

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, предлагающих списывать кредиты и долги по ЖКХ участников спецоперации и членов их семей. Об этом во вторник, 20 августа, рассказал осведомленный источник.

Как уточнил собеседник РИА Новости, списывать долги бойцам и их родным предлагается в случае получения военнослужащими государственных наград, в случае гибели бойца — в том числе по завершении СВО, но из-за увечья или заболевания, полученных в ходе спецоперации — а также при увольнении с военной службы по возрасту или в связи с завершением срока действия контракта.

Ранее Банк России рекомендовал прощать долг по ипотеке жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было разрушено в результате боевых действий. В особо тяжелых жизненных ситуациях долг также рекомендуется частично или полностью списать.

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что одна из главных задач сейчас — оказать максимальную поддержку жителям приграничья, причем сделать это требуется в максимально удобном для людей формате, "без лишних проволочек и оперативно". Все меры поддержки участников СВО также должны реализовываться без бюрократии и волокиты.

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