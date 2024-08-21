Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Солнце готово попрощаться со знаком Льва
Овны
Луна в Рыбах может вызывать сонливость, лень или печальное настроение. Так что, если вам взгрустнулось, не переживайте: это не депрессия, это звезды.
Тельцы
Вам может показаться, что баланс между работой и семьей недостижим. Не сдавайтесь так рано, у вас еще полно времени, чтобы составить нормальный график.
Близнецы
В вашем знаке парочка Марс-Юпитер оказалась в незавидном положении. Повремените с важными делами, особенно касающимися лично вас и вашей семьи.
Раки
Не стоит рассчитывать на успех в учебе, поездках и переговорах, особенно если что-то зависит от женщин. Венера с Луной слабы и не смогут ничем помочь.
Львы
Солнце готово попрощаться с вами – сегодня последний день его пребывания во Льве. Вспомните все хорошее, что случилось с 22 июля и поблагодарите жизнь.
Девы
Бедняжка Венера в вашем знаке под двойным ударом и вам может не хватать уверенности в себе. Создайте альбом успеха в телефоне и пересматривайте в такие дни.
Весы
Коварство хронических болезней в том, что к ним постепенно привыкаешь. Если у вас есть проблемы со здоровьем, самое время бережно позаботиться о себе.
Скорпионы
Люди, которые кажутся вам привлекательными, вскоре утратят в ваших глазах свою ценность. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться – вот весь секрет!
Стрельцы
Не хочется ничего делать ни дома, ни на работе? Звезды в этом даже не сомневаются, потому что это они отключили вам силу воли – поленитесь денек, отдохните.
Козероги
Советуем вам критично оценить предложения, приходящие сегодня. В них явно есть подводные камни, о которых вы узнаете, когда отступать будет поздно.
Водолеи
С финансами сегодня негусто у большинства представителей знака, и даже если вы не входите в их число, не сорите деньгами. Будьте бережливы, это хороший навык.
Рыбы
Осторожно, вы можете остаться с разбитым сердцем! Причем виноваты будете сами, так что откажитесь от резких движений в любви – на всякий случай.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram