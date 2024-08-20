Минобороны сообщило об успешном отражении новых атак ВСУ на Курском направлении

Поражены скопления техники и личного состава боевиков

На окраине села на дороге и в поле стоит пробитая крупнокалиберными пулями насквозь техника - броневики украинского, американского и канадского производства. В степях Курской области они наткнулись на морских пехотинцев 810-й бригады Черноморского флота. Кадры того скоротечного и смертоносного для украинских подразделений боя появились в Сети. Российский бронетранспортёр в упор разбивает противника.

Как рассказали морпехи, они выставили на дороге засаду, в которую и попала бронегруппа ВСУ, перешедшая границу. Половина техники была уничтожена. Другая - взята в качестве трофеев.

"Мы их запустили к себе на дистанцию 150-200 метров. Прям впритык, потому что чем ближе к нам противник, тем меньше вероятность того, что он наведет артиллерию. Потому что она начнет бить по своим. Поэтому в ближнем бою они очень слабы. Они теряются. Когда на них идет воздействие с двух флангов, они не понимают, куда бежать, куда стрелять. Артиллерию навести они не могут. А на себя, конечно, кишка тонка вызвать огонь", - рассказал командир штурмового отряда.

В числе боевиков, которые сейчас действуют в Курской области, немало иностранных наемников. В российский мид были вызваны представители Вашингтона, которых предупредили, чем все может закончиться: "Подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Дж.Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы В.Зеленского. Все иностранные "специалисты" и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных сил Российской Федерации".

Как сообщили в российском Минобороны, полностью налажено взаимодействие между созданными группировками войск под названиями "Белгород", "Брянск", "Курск" с местными властями. Работает Координационный совет по вопросам военной безопасности, который отвечает в том числе за эвакуацию людей, военно-техническое и медицинское обеспечение, строительство, за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов. На месте советом руководит замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Как отметил глава ведомства Андрей Белоусов, проблемы гражданских и военных должны решаться максимально быстро: "По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение".

Курскую область поддерживает вся страна. Пять тонн гуманитарной помощи только за сутки собрали в Новосибирске. Из Приморья волонтеры передали комплекты канцелярских принадлежностей и школьной формы. Сотрудники МЧС доставили только в один Рыльск больше трех тысяч продуктовых наборов.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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