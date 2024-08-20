Решение было принято Верховной радой, несмотря на многочисленные протесты верующих

Шабаш в Верховной раде ожидаемо завершается принятием закона о запрете канонической церкви. За это решение голосует практически весь украинский парламент. Депутаты ведут прямые трансляции в соцсетях. С трибуны кричат о победе и независимости, к которой Украина якобы так долго стремилась.

"Вы не представляете, насколько я радуюсь, что сегодня весь зал голосует за закон о запрете пятой колонны на Украине. Это победа всего украинского народа, победа украинского государства. Потому что это вопрос национальной безопасности. Кирилл как генерал ФСБ постоянно и ежедневно атакует Украину и молится за уничтожение нашего государства", - сказал Петр Порошенко.

Сам несущий этот бред немало сделал и для церковного раскола на Украине, и для последующего запрета Украинской православной церкви. Зеленскому оставалось лишь завершить начатое, что он и осуществил, наплевав на все просьбы и мольбы со стороны иерархов УПЦ, а также миллионов верующих.

"Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть - это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", - заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Собственно, такая церковь и нужна ложному квазигосударству под названием Украина, в которой совсем скоро не останется ни одного законного органа власти. Полномочия Зеленского истекли в мае. Верховной рады закончатся 28 августа. Впрочем, Запад и в этом случае закроет на все глаза, продолжив называть Украину примером истинной демократии. Во всяком случае - пока у нее будут силы на войну, которая явно идет не по плану.

В Киеве очень рассчитывали, затевая авантюру в Курской области, что ВС России уйдут из Донбасса. Но даже западные военные уверены в том, что вся эта операция была начата исключительно ради пиара.

"С военной точки зрения это вообще не имеет смысла. И это не сможет получить развития в военном отношении. Там невозможно обороняться в военном плане. Все это мы испытаем в ближайшие несколько недель. Так как вся эта операция больше мотивирована политически и медийно", - объяснил Эрих Вад, бывший военный советник Ангелы Меркель.

Делается это в том числе для того, чтобы показать хозяевам, что ВСУ все еще хоть на что-то способны. А значит, и поставки оружия необходимо усилить. Зеленский, сообщает Reuters, уже этого требует. И от Европы, и от США, где в самом разгаре предвыборная гонка. На этой неделе демократы официально объявят Камалу Харрис своим кандидатом. Байден, выступая в ее поддержку, уже заявил, что она обязана победить, чтобы спасти демократию и США. Ответная речь Харрис заняла всего 180 секунд, что лишний раз подтвердило - в разговорном жанре она явно не сильна, даже если перед глазами телесуфлер. Что уж говорить про дебаты с Трампом в прямом эфире, от которых Харрис уже отказалась.

Сам же Трамп продолжает набирать очки, эпатируя публику. В ход идут в том числе и современные технологии, при помощи которых даже популярную американскую певицу Тейлор Свифт записали в ряды сторонников республиканца. Хотя на прошлых выборах она активно агитировала за демократов. Выяснилось, что фото, которое опубликовал Трамп, сгенерировано нейросетью. Но шумиха в прессе сделала свое дело.

Эта предвыборная компания вообще богата на мемы и пародии. Искусственно созданные видео, вероятно, имеют целью определенным образом повлиять на мнение избирателей. Особенно на тех, кто до сих пор не определился, за кого будет голосовать в ноябре. Именно они традиционно и решат исход американских выборов.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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