Путин почтил память жертв теракта в Беслане

Президент посетил мемориал и сгоревшую школу

Президент России Владимир Путин приехал в Беслан.

Глава государства посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших. Президент почтил память жертв теракта и возложил цветы к мемориалу.

Также Путин направился в сгоревшую школу №1, где боевики удерживали заложников.

В сентябре этого года исполняется 20 лет с момента трагедии в Беслане. 1 по 3 сентября 2004 года террористы удерживали заложников в городской школе. Погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

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