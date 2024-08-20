ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин почтил память жертв теракта в Беслане

14:01
  • вторник
  • 20 августа 2024

Президент посетил мемориал и сгоревшую школу

Президент России Владимир Путин приехал в Беслан.

Глава государства посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших. Президент почтил память жертв теракта и возложил цветы к мемориалу.

Также Путин направился в сгоревшую школу №1, где боевики удерживали заложников.

В сентябре этого года исполняется 20 лет с момента трагедии в Беслане. 1 по 3 сентября 2004 года террористы удерживали заложников в городской школе. Погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане
Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.