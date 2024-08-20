ВСУ с 6 августа потеряли более 4130 военных в Курской области

350 человек - за прошедшие сутки

За время боев на курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 4130 военнослужащих.

Об этом 20 августа заявили в Минобороны России. За этот период ВС России уничтожили более 600 единиц техники, среди которых 58 танков, пять установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и семь пусковых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО).

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе пять танков.

Ранее морпехи Черноморского флота остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области.

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