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Избирком объяснил, как жители Курской области будут выбирать губернатора

14:37
  • вторник
  • 20 августа 2024

Части избирателей пришлось переехать из-за обстрелов

В рамках выборов губернатора Курской области участки для голосования организуют и в тех регионах, куда из-за сложной оперативной обстановки были вынуждены выехать жители приграничных районов. Такое заявление во вторник, 20 августа, сделали в областной избирательной комиссии.
Тестовое голосование перед выборами в МГД пройдет в Москве 23 августа

Вечером 19 августа сообщалось, что из девяти районов Курской области эвакуировано более 121 тысячи человек. Пункты временного размещения для них работают еще в 24 субъектах Федерации.

Облизбирком пообещал, что участки для голосования на выборах главы Курской области откроют даже в местах кратковременного пребывания курских избирателей, сообщает "Интерфакс".

Ранее Центризбирком разрешил проведение досрочного голосования в восьми в восьми приграничных регионах России: Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Голосовать там начнут 28 августа, причем не только на участках, но и дома.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщал, что ЦИК принял новый порядок электронного голосования. Он позволит региональным комиссия самостоятельно определять особенности организации ДЭГ, исходя из своих возможностей и местных особенностей.

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