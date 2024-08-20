Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске

Пострадали свыше 40 человек

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области вспыхнул 18 августа вследствие падения трех украинских беспилотников. Об этом рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

По словам чиновника, речь идет про "беспилотники самолетного типа, большие, мощные". После их падения возгорание началось сразу в трех точках, пострадал 41 пожарный, сообщает РИА Новости.

Борьба с огнем продолжается третий день, он охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров — горят 22 цистерны с топливом. Тушением занимаются 520 человек, пришлось просить о помощи спасателей из соседних субъектов России.

При этом местные власти уверяют, что угрозы жилым домам и населению нет, поэтому речь об эвакуации жителей не идет.

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