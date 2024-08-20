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Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске

14:50
  • вторник
  • 20 августа 2024

Пострадали свыше 40 человек

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области вспыхнул 18 августа вследствие падения трех украинских беспилотников. Об этом рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тысяч "квадратов"

По словам чиновника, речь идет про "беспилотники самолетного типа, большие, мощные". После их падения возгорание началось сразу в трех точках, пострадал 41 пожарный, сообщает РИА Новости.

Борьба с огнем продолжается третий день, он охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров — горят 22 цистерны с топливом. Тушением занимаются 520 человек, пришлось просить о помощи спасателей из соседних субъектов России.

При этом местные власти уверяют, что угрозы жилым домам и населению нет, поэтому речь об эвакуации жителей не идет.

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