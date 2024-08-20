Германские следователи ищут "дайверов-любителей"

Вбросы о том, что взрыв "Северных потоков" организовали "дайверы-любители" — это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность. Такое заявление сделала во вторник, 20 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу "Звезда", "эта информационная шелуха и есть классические фейки, дезинформация".

Захарова напомнила, что Россия всегда предупреждает международное сообщество на различных площадках о распространении Западом фейков, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Ранее директор третьего европейского департамента российского Министерства иностранных дел Олег Тяпкин выразил опасения, что "немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах".

При этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты легитимизируют терроризм отказом комментировать новую информацию в деле "Северных потоков". Дипломат подчеркнул, что в США пытаются "хорошо устроиться", заняв выгодную для себя позицию стороннего наблюдателя.

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