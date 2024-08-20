Суд продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

До 22 ноября

Суд продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холле".

До 22 ноября под стражей останутся Аминчон Исломов*, Диловар Исломов*, Исроил Исломов* и Алишер Касимов*. Их подозревают в аренде квартиры и продаже машины террористам.

Ранее суд продлил арест до 22 ноября предполагаемым исполнителям теракта - Далерджону Мирзоеву*, Саидакраму Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову*, а также соучастникам нападавших - Назримаду Лутфуллои*, Джумохону Курбонову*, Якубджони Юсуфзоде *и Шарипзоде Мухаммаду Зоиру*.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 12 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов

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