Высоцкая обратилась к Кончаловскому: "Рычу, кусаю, тащу тебе добычу в зубах"

Актриса поздравила мэтра

Сегодня, 20 августа, свой день рождения отмечает знаменитый режиссер, продюсер Андрей Кончаловский. Ему исполнилось 86 лет. Одно из самых необычных поздравлений легендарный мэтр получил от своей пятой супруги, актрисы Юлии Высоцкой.

Популярная артистка опубликовала в своем официальном телеграм-канале видео, на котором запечатлены лев и львица. Юлия так подписала этот ролик: "Сегодня родился самый главный лев на земле! И счастлива, и горжусь быть той самой львицей рядом уже больше 28 лет. Рычу, кусаю, тащу тебе добычу в зубах".

Однако одним посланием Высоцкая не ограничилась. Чуть позже она обнародовала еще одно видео, в котором задействована уже она сама с Андреем Кончаловским.

"Не умею поздравлять публично. И дело не в том, что счастье любит тишину, а в том, что мои слова предназначены только для одного человека", - объяснила актриса.

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