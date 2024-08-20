Умер самый старый человек на Земле

Мария Браньяс Морера не дожила до 118-го дня рождения

Мария Браньяс Морера, которая с 2022 года официально была признана самым старым живущим человеком на Земле, скончалась в возрасте 117 лет и 168 дней.

Каталонка, которая последние 20 лет она проживала в пансионе для пожилых в Жироне, мирно умерла во сне — спокойно и без боли, рассказали родственники женщины, сообщает ТАСС.

После смерти Марии Браньяс Морера титул старейшего живущего человека на Земле переходит к японке Томико Итооке — ей сейчас 116 лет.

Ранее российский лидер Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что в нашем государстве средняя продолжительность жизни должна в перспективе превысить 80 лет. Чтобы жизнь граждан была не только длиннее, но и здоровее, запущен проект "Продолжительная и активная жизнь".

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в нашей стране выросла продолжительность жизни и период, когда человек остается здоровым. Средняя продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года. Из них активная и здоровая часть жизни приходится на 61,4 года.

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