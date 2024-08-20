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В России подскочил спрос на роутеры с VPN

15:42
  • вторник
  • 20 августа 2024

Это произошло после замедления YouTube в России

В России на фоне замедления YouTube на рынке появляется все больше Wi-Fi-роутеров с VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть, которая защищает пользователя при использовании публичных сетей). Если еще в начале лета такие объявления на маркетплейсах были малозаметны, теперь их множество из-за высокой востребованности таких товаров.

Как пишут "Известия", спрос на роутеры с VPN вырос как минимум на 40% в первых числах августа по сравнению со второй половиной июля. Как пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, использование VPN-роутеров действительно решает проблемы с замедлением YouTube.

8 августа сообщалось, что видеохостинг YouTube окончательно перестал открываться в интернет-браузерах на персональных компьютерах в России. Решали проблему только VPN-сервисы. При этом зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин заверил, что замедление работы YouTube в России не повлияет на стабильность работы других сервисов Google.

Вслед за этим корпорация Google разослала российским владельцам сайтов и YouTube-блогерам письмо, в котором предупредила об отключении от сервиса контекстной рекламы AdSence. Реклама, которая появляется во время просмотра видео, в том числе на YouTube, больше не будет приносить доход блогерам.

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