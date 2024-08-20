Пугачева отреагировала на слова Семеновой: "Ты сволочь и хамка!"

Певица дала откровенное интервью

Катя Семенова и не помышляла о карьере певицы, у нее были другие интересы, например, она хотела строить БАМ. Тем не менее, будущая артистка поработала и уборщицей, и санитаркой и даже делопроизводителем. Все изменилось, когда Катя победила на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей. В итоге артистка поет уже более 40 лет.

С Аллой Пугачевой Семенова познакомилась очень давно, когда та записывала песню "Расскажите, птицы". Потом они не раз пересекались, но никогда не были подругами. "Пугачева не являлась ни моим покровителем, ни моим уничтожителем - просто неплохо ко мне относилась", - отметила Семенова.

Катя даже бывала дома у Примадонны. Певица отметила ее гостеприимство и умение хорошо готовить. А еще тогда Пугачева просила всех, даже тех, кто значительно моложе, обращаться к ней на "ты". Семенова рассказала:

"Меня стала упрекать: "Катя, ты одна зовешь меня "Алла Борисовна" и на "вы". Хотя мы с тобой тут больше всех знакомы". Я ответила: "Алла Борисовна, годы идут, а разница в возрасте (12 лет. - Прим.ред.) у нас не сокращается". Пугачева мне в шутку бросила: "Ты сволочь и хамка!"

В отличие от уехавшей за границу Примадонны Катя Семенова продолжает выступать в России. Живет она в Москве в спальном районе в той самой квартире, где появилась на свет. Однако артистка не жалеет об этом. По словам певицы, она не избалована бытом и не умеет быть богатой, хорошо у нее получается только тратить.

"В моей жизни был период, когда я в месяц могла заработать на пару машин. Но деньги уплывали - помогала школам и интернатам, покупала близким гарнитуры. А сама с сыном и собакой так и живу в "однушке", - призналась Катя Семенова в беседе с "Миром новостей".

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