МИД России заявил о вовлеченности США во вторжение ВСУ в Курскую область

Стефани Холмс вызвали в МИД

США выражен протест из-за незаконного проникновения американских журналистов в Курскую область.

Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД России. Внешнеполитическое ведомстве предупредило, что в отношении американцев начала следственная проверка.

Ранее газета The Washington Post написала, что американские журналисты попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск. Кроме того, американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в Сеть фото своих боевиков, участвующих во вторжении в Курскую область.

"Подобные действия <…> со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского", - говорится в сообщении МИД.

Дипломаты напомнили, что незаконно пересекающие границу "специалисты и наемники" становятся законной военной целью для наших вооруженных сил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram