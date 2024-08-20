Актриса Юлия Михалкова: "Возвращаться к бывшим – плохая идея"

Артистка рассказала о семье, в которой состояла на протяжении 10 лет

Юлия Михалкова недавно давала интервью, в котором с теплотой вспоминала о работе в "Уральских пельменях", после которого поползли слухи о возвращении актрисы в юмористический коллектив. Однако в свежей беседе с журналистами Юлия опровергла эту информацию.

"Нет. Возвращаться к бывшим – плохая идея. Шучу", - коротко сказала Михалкова.

При этом артистка отметила талант и артистизм "пельмешек". Кроме того Юлия прокомментировала слова бывшего коллеги Дмитрия Брекоткина, который заявил о неких условиях, якобы выставленных артисткой, показавшихся коллегам неприемлемыми.

"Мы с "Пельменями" были семьей. Все-таки десять лет вместе. И когда семья расходится, то каждый по-разному проявляет эмоции. Поэтому в тот момент каждый по-своему интерпретировал мои мотивы уйти, мое стремление расширить свою профессиональную деятельность. Например, Дима так увидел мое желание идти вперед. Андрей Рожков – иначе. Это нормально", - высказалась актриса.

При этом Юлия Михалкова подчеркнула, что и после пяти лет, прошедших с ее ухода, она и коллеги сохранили друг о друге теплые воспоминания и радуются победам друг друга. При этом называть условия, будто бы выдвинутые ею, артистка называть не стала, отмечает lady.mail.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram