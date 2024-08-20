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Два года назад была убита Дарья Дугина

18:08
  • вторник
  • 20 августа 2024

Автомобиль политолога взорвали в Одинцовском районе Подмосковья

Сегодня - вторая годовщина со дня трагической гибели Дарьи Дугиной. Политолог и военкор была убита по заданию киевских спецслужб 20 августа 2022 года.

Автомобиль Дарьи взорвали в Одинцовском районе Подмосковья на глазах у ее отца, публициста и философа Александра Дугина. Есть версия, что целью СБУ мог быть именно он.

Исполнителем теракта следствие считает гражданку Украины Наталью Вовк. Она приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью за 3 месяца до убийства, арендовала квартиру в доме, где жила Дарья, и следила за ней. Также у Вовк был подельник, который собрал взрывное устройство.

Дарья - не единственная жертва СБУ. По указу из Киева в Санкт-Петербурге был убит военкор Владлен Татарский, а в Нижегородской области произошло покушение на писателя Захара Прилепина. Сам он был ранен, его водитель-охранник погиб.

Москва неоднократно призывала международные организации осудить террористические действия Украины, однако этого до сих пор так и не было сделано.

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Дарья Дугина
Дарья Дугина
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