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Внучке Маслякова исполнилось 18 лет: пользователи Сети в шоке от ее вида

16:45
  • вторник
  • 20 августа 2024

Публика уверена, что девушка что-то сделала с собой

У легендарного ведущего и руководителя передачи "КВН" Александра Маслякова есть единственная внучка Таисия. Девушка прославилась не столько своими достижениями (была солисткой коллектива "Непоседы" и стала ведущей детского "КВН"), сколько внешностью. В Сети упорно муссируются слухи, что Таисия что-то сделала со своим лицом, в результате чего стала выглядеть гораздо старше.

Вот и новое фото Масляковой в популярной, но запрещенной сети "Инстаграм" вновь породило волну слухов и самых разных разговоров. В своем официальном аккаунте Таисия выложила кадр в честь своего дня рождения. Накануне, 19 августа, ей исполнилось 18 лет. Вот только в комментариях к свежей публикации некоторые подписчики негативно прошлись по ее внешности.

"Сколько вам, 35?", "45?" - поинтересовались фанаты.

Кое-кто из интернет-пользователей прямо сказал, что в шоке от того, как выглядит Таисия. Они предположили, что всему виной "подкачка" губ и уколы ботокса. Впрочем, большинство все же не обратило внимания на колкие комментарии и осыпало именинницу поздравлениями и добрыми пожеланиями.

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