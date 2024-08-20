ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Азербайджан объявил о решении вступить в БРИКС

17:01
  • вторник
  • 20 августа 2024

Об этом сообщили в МИД республики

Азербайджан официально подал заявку для вступления в БРИКС, объявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

О том, что Баку проявляет интерес к укреплению сотрудничества с БРИКС, говорилось в опубликованном совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. В документе подчеркивается, что Москва поддерживает это стремление Баку, сообщает РИА Новости. 

Напомним, что накануне, 19 августа, завершился государственный визит Владимира Путина в Азербайджан. Это были большие переговоры в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Путин и Алиев провели встречу в узком и в расширенном составе. Азербайджан - один из важнейших инвестиционных и торговых партнеров России. Сейчас взаимный товарооборот составляет чуть больше четырех миллиардов долларов.

Отметим, что визиту президента России в Азербайджан предшествовала поездка в Баку секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. На Аллее почетного захоронения Шойгу возложил цветы к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева, а также почтил память и супруги Гейдара Алиева Зарифы. Затем российского политика принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, но детали беседы не разглашались.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
БРИКС
БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.