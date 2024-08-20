Азербайджан объявил о решении вступить в БРИКС

Об этом сообщили в МИД республики

Азербайджан официально подал заявку для вступления в БРИКС, объявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

О том, что Баку проявляет интерес к укреплению сотрудничества с БРИКС, говорилось в опубликованном совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. В документе подчеркивается, что Москва поддерживает это стремление Баку, сообщает РИА Новости.

Напомним, что накануне, 19 августа, завершился государственный визит Владимира Путина в Азербайджан. Это были большие переговоры в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Путин и Алиев провели встречу в узком и в расширенном составе. Азербайджан - один из важнейших инвестиционных и торговых партнеров России. Сейчас взаимный товарооборот составляет чуть больше четырех миллиардов долларов.

Отметим, что визиту президента России в Азербайджан предшествовала поездка в Баку секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. На Аллее почетного захоронения Шойгу возложил цветы к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева, а также почтил память и супруги Гейдара Алиева Зарифы. Затем российского политика принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, но детали беседы не разглашались.

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