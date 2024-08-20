ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел встречу с матерями жертв теракта в Беслане

16:54
  • вторник
  • 20 августа 2024

Глава государства отметил, что совершившие преступление боевики получали поддержку из-за границы

Президент России Владимир Путин во вторник встретился с  матерями жертв теракта в Беслане, передает ТАСС.
Путин почтил память жертв теракта в Беслане

Глава государства отметил, что устроившие теракт в Беслане боевики получали поддержку из-за границы.

По словам президента, не секрет, что у врагов России за рубежом нет морали, но привыкнуть к этому невозможно.

Кара настигнет виновных в преступлениях в Донбассе, Новороссии и Курской области, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов.

Вместе с тем Путин отметил, что враги России продолжают попытки раскачать ситуацию в стране.

Ранее президент посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Глава государства возложил цветы к деревянному кресту и, перекрестившись, зажег свечу. Также Путин почтил память погибших спецназовцев у монумента бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

1 сентября 2004 года вооруженные террористы захватили школу в Беслане в Северной Осетии во время праздничной линейки. Боевики в течение трех дней удерживали в здании 1128 заложников. Тогда погибли 334 человек, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин во время посещения культурно-патриотического центра профилактики терроризма "Беслан. Школа №1"
Владимир Путин во время посещения культурно-патриотического центра профилактики терроризма "Беслан. Школа №1"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.