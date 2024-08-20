Путин провел встречу с матерями жертв теракта в Беслане

Глава государства отметил, что совершившие преступление боевики получали поддержку из-за границы

Президент России Владимир Путин во вторник встретился с матерями жертв теракта в Беслане, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что устроившие теракт в Беслане боевики получали поддержку из-за границы.

По словам президента, не секрет, что у врагов России за рубежом нет морали, но привыкнуть к этому невозможно.

Кара настигнет виновных в преступлениях в Донбассе, Новороссии и Курской области, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов.

Вместе с тем Путин отметил, что враги России продолжают попытки раскачать ситуацию в стране.

Ранее президент посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Глава государства возложил цветы к деревянному кресту и, перекрестившись, зажег свечу. Также Путин почтил память погибших спецназовцев у монумента бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

1 сентября 2004 года вооруженные террористы захватили школу в Беслане в Северной Осетии во время праздничной линейки. Боевики в течение трех дней удерживали в здании 1128 заложников. Тогда погибли 334 человек, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

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