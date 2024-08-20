Путин впервые посетил место бесланской трагедии. Главное

В знак скорби российский лидер встал на колени у мемориала погибшим

В этом месте всегда тихо. И спустя 20 лет после чудовищной трагедии каждый, кто посещает "Город ангелов", не в силах вымолвить и слова. Почтить память погибших в теракте в Беслане во вторник приехал президент. На этом кладбище похоронены 266 из 334 убитых в теракте в школе №1. Рядом - мемориал бойцам подразделений "Альфа" и "Вымпел". К памятнику погибшим спецназовцам, которые спасали заложников, прикрывали собой детей, Владимир Путин возложил цветы.

Президент впервые побывал в здании, куда банда террористов 1 сентября 2004-го загнала больше тысячи человек: учеников, их родителей, учителей. Три дня они провели внутри, без еды и воды. Фотографии погибших - на стенах спортзала. Президенту рассказали, как пытались спасти детей сотрудники школы: "Он у нас котельщик был. Когда захват был, он в котельную 17 детей завел. Его самого расстреляли, а он их успел через окно выкинуть".

Сейчас на месте теракта - международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. В память о жертвах президент поставил свечу.

Большинство погибших - дети. Путин встретился с матерями убитых в теракте 20 лет назад.

Жизнь разделилась на до и после. Думаю, не только у нас. Оказалось, что жизнь - она сильнее. Есть дети, есть ответственность. Которую нужно взять за других, за тех, которые живы.

Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибших в теракте в Беслане, отметив, что эта трагедия останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Президент также напомнил, что террористы сегодня, как и 20 лет назад, получают поддержку из-за рубежа.

"У нас в народе иногда говорят - врагу не пожелаешь. Но наш враг – другой, он не такой, как мы, хотя у них вроде голова и руки. Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную. У этих людей, конечно, нет никакой ни морали, ни нравственности – да и мы наблюдаем это сейчас, по-моему, в реальной текущей жизни, со стороны видим, что они сами там творят. Что касается тех наших противников и врагов, о которых я вспоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников", - подчеркнул российский лидер.

Для жителей Беслана и Северной Осетии в целом сегодня действует особая программа поддержки. Президенту в ходе беседы рассказали о существующих проблемах. Путин пообещал, что все они будут решены в кратчайшие сроки.

Во Владикавказе состоялась рабочая встреча с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Первый вопрос - помощь в реабилитации пострадавших в теракте в Беслане. Десятки человек после трагедии остались инвалидами.

"И что касается ведения уголовного дела, расследования – тоже обязательно сформулируйте. То, что мои собеседницы сегодня говорили, обобщите, чтобы я мог соответствующее указание дать и прокуратуре, и Следственному комитету", - попросил президент.

По завершении встречи Владимир Путин пообщался с жителями Владикавказа. Многие, конечно, попросили президента сделать фото на память. Побеседовав некоторое время с собравшимися, президент отправился к кортежу.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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