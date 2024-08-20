ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Созданы группировки войск "Белгород", "Брянск" и "Курск"

17:46
  • вторник
  • 20 августа 2024

Об этом сообщили в Минобороны России

Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. В ходе обсуждений было заявлено о создании группировок войск "Белгород", "Брянск" и "Курск". Они будут отвечать за защиту граждан и территорий приграничных регионов от атак дронов и иных средств нападения, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Также в ходе обсуждений Андрей Белоусов отметил, что определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета, причем они должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме, подчеркнул министр обороны.

"Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания", - заявил Белоусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Военнослужащие России
Военнослужащие России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.