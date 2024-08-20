Созданы группировки войск "Белгород", "Брянск" и "Курск"

Об этом сообщили в Минобороны России

Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. В ходе обсуждений было заявлено о создании группировок войск "Белгород", "Брянск" и "Курск". Они будут отвечать за защиту граждан и территорий приграничных регионов от атак дронов и иных средств нападения, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Также в ходе обсуждений Андрей Белоусов отметил, что определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета, причем они должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме, подчеркнул министр обороны.

"Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания", - заявил Белоусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram