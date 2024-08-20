Россиянам хотят платить за долгий брак

В Госдуме дорабатывают законопроект

Как рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в настоящее время депутатами дорабатывается законопроект, который на федеральном уровне должен закрепить поощрение россиян за вступление в брак и его продолжительность.

"Мы хотим уравнять права на денежные выплаты за брачный "стаж". А также предлагаем начинать выплачивать поощрение за непрерывный брак в течение 20 лет и далее", - сообщил Нилов.

По словам депутата, необходимо проработать механизм выплат для таких семей. Пока непонятно, будет ли сумма начисляться обоим супругам или на общий счет.

"Работа над законопроектом продолжится. Мы постараемся устранить недостатки к осенней сессии", - приводит слова Нилова "Парламентская газета".

К слову, недавно стало известно, что пошлина за развод увеличилась в восемь раз. Раньше оформить расторжение брака стоило 650 рублей, а теперь - пять тысяч рублей. Интересно, что это касается как граждан, расстающихся по взаимному согласию, так и тех, кто принял решение оформить развод через суд. Нововведение вступит в силу уже со следующего года.

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