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Открылась регистрация на программу Московской международной недели кино

18:34
  • вторник
  • 20 августа 2024

Она пройдет с 23 по 28 августа

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столице с 23 по 28 августа пройдет первая Московская международная неделя кино.

"Горожане и туристы смогут посетить кинопоказы и мастер-классы с экспертами, погрузиться в атмосферу любимых фильмов во время киноэкскурсий, создать актерское портфолио и поучаствовать в открытых кастингах", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Посетителей ждут лекции и мастер-классы, творческие встречи с артистами, кастинги, записи видеовизиток, кинопоказы в необычных местах, иммерсивные прогулки.

Узнать подробности, а также зарегистрироваться на мероприятия можно здесь.

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Московская международная неделя кино
Московская международная неделя кино
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