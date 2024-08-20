Открылась регистрация на программу Московской международной недели кино

Она пройдет с 23 по 28 августа

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столице с 23 по 28 августа пройдет первая Московская международная неделя кино.

"Горожане и туристы смогут посетить кинопоказы и мастер-классы с экспертами, погрузиться в атмосферу любимых фильмов во время киноэкскурсий, создать актерское портфолио и поучаствовать в открытых кастингах", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Посетителей ждут лекции и мастер-классы, творческие встречи с артистами, кастинги, записи видеовизиток, кинопоказы в необычных местах, иммерсивные прогулки.

Узнать подробности, а также зарегистрироваться на мероприятия можно здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram