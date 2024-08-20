Нужен ли закон о безнадзорных животных, решат москвичи на тестовом голосовании

Горожане смогут выразить свое мнение

В Москве действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю безнадзорных животных. Однако 23 августа в ходе тестового голосования жители столицы смогут выразить мнение о том, необходим ли городу региональный закон, определяющий порядок обращения с безнадзорными животными. Оно пройдет с восьми утра до двух часов дня по московскому времени.

Горожанам будут доступны любые способы отдать голос: онлайн, при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня на ряде избирательных участков. Принять участие могут совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией.

Ранее Конституционный суд России принял решение, что умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку. Кроме того, усыплять можно нежизнеспособных животных, чтобы прекратить невыносимые страдания.

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