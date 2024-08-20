Часть выручки от маркета "Сделано в Москве" направят в фонд поддержки СВО

Продаются тысячи товаров, заявил мэр столицы

Сергей Собянин посетил маркет будущего "Сделано в Москве" и пообщался с предпринимателями — участниками программы.

"В последние годы появляются новые товары, интересные. Сам бренд интересен для нас, для всех. Мы, конечно, импорт должны замещать, насколько это возможно и реально", - сказал мэр.

В ответ предприниматели сообщили, что благодаря поддержке города удалось увеличить производство и выйти на зарубежные рынки, в частности Китая, Казахстана и Северной Кореи.

Отметим, что в Москве создана комплексная поддержка бизнеса, в частности, содействие новым разработкам и производству отечественной продукции. При поддержке города столичные производители могут получить льготный кредит и государственную гарантию, а также привлечь венчурные инвестиции. А для предприятий, увеличивающих свои мощности, доступны гранты на покупку оборудования. Программа позволяет софинансировать до 50% расходов бизнеса на модернизацию и расширение.

Маркет с говорящим названием "Сделано в Москве" на Болотной площади, проходящий в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" - визитная карточка столичного производства. Здесь представлены более 20 тысяч различных наименований товаров локальных компаний. Всё можно пощупать, попробовать и купить.

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