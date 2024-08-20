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Больной Лещенко уже не может передвигаться на дальние расстояния

19:40
  • вторник
  • 20 августа 2024

Певец подтвердил, что у него проблемы со здоровьем

Стало известно, что у Льва Лещенко диагностировали смертельно опасную болезнь. Речь идет о транстиретиновом амилоидозе. Недуг появляется из-за мутаций гена белка транстиретина в организме. У больного начинаются различные расстройства и проблемы с сердцем.

Журналисты связались с легендарным исполнителем. Тот подтвердил, что у него есть проблемы со здоровьем, однако предпочел о "болячках" не распространяться. Певец сообщил, что продолжает работать, однако признал, что передвигаться на дальние расстояния уже не в состоянии.

"Дозированно выступаю, потому что уже трудновато перемещаться. Пока есть возможность и интерес какой-то, я потихонечку буду работать. Но не буду ездить на Сахалин и Камчатку, мне уже тяжеловато. Все другие концерты будут присутствовать в моей жизни", - сообщил Лещенко StarHit.

Несмотря на неважное самочувствие, артист полон планов. Так, в скором времени он намерен отправиться в Сочи, чтобы принять участие в музыкальном фестивале "Нова волна", потом у Лещенко будет еще несколько выступлений.

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