Мать безостановочно рыдала у гроба актрисы Васильевой

Прошло прощание с артисткой

Сегодня, 20 августа, в фойе Малого театра состоялось прощание с актрисой Екатериной Васильевой, которая на днях погибла в результате несчастного случая. Почтить память 37-летней артистки пришли только самые близкие и коллеги.

Ее муж и однокурсник по Щепкинскому училищу Дмитрий Воронин старался держаться, бодрился и даже пытался улыбаться.

"Да, мы плачем, тоскует, потому, что физически уже не может ее обнять, прижать к себе, поцеловать. Но давайте не будем унывать. Катя сейчас словно птица. Не будем мешать ее полету. Я не только скорблю, как муж, но и немного завидую ей. У нас в жизни есть проблемы. А она от них освободилась. Давайте отпустим ее в прекрасный полет", - призвал вдовец Васильевой.

А вот мать актрисы простояла рядом с гробом всю панихиду, рыдая, отмечает "КП". Тесть поддерживал ее. Много добрых прощальных слов прозвучало со сцены, причем не только от коллег, но и от учеников Екатерины Васильевой.

Под аплодисменты гроб вынесли из театра. Свой последний приют актриса обрела на Богородском кладбище в Ногинском районе Московской области. Помимо мужа и матери, у Екатерины Васильевой осталась пятимесячная дочь Василиса.

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