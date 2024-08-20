Кадыров высказался о приезде Путина в Чечню: "Что пожелает президент, то и покажем"

Борт с российским лидером приземлился в аэропорту Грозного

Владимир Путин прибыл в Чечню сегодня, 20 августа. В аэропорту Грозного российского президента встретил глава республики Рамзан Кадыров.

"Сейчас народ обрадуется. Будут счастливы, что президент приехал в республику. Для нас это стимул, заряд энергии. Это огромное счастье для нас. Что пожелает президент, то и покажем", - сказал Рамзан Кадыров в интервью журналисту Павлу Зарубину, который обнародовал видеозапись в своем телеграм-канале.

Ранее Владимир Путин посетил еще два северокавказских региона - Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. В частности, президент приехал в Беслан и посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших. Президент почтил память жертв теракта и возложил цветы к мемориалу, а также направился в сгоревшую школу №1, где боевики удерживали заложников.

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