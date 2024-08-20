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Путину в Кабардино-Балкарии показали садоводческое хозяйство

22:16
  • вторник
  • 20 августа 2024

На 200 гектарах выращивают яблоки

Поездка Владимира Путина на Северный Кавказ во вторник началась в Кабардино-Балкарии. Там глава государства посетил агрокомплекс, где на 200 гектарах выращивают яблоки.

Президенту показали садоводческое хозяйство, где не только могут похвастаться урожаем, но и делают фруктовую пастилу. Регион активно развивает сельское хозяйство и вносит значительный вклад в достижение цели по самообеспечению России яблоками. Стопроцентный показатель по стране в целом, согласно планам, будет достигнут через 4 года.

Пока же одна из причин дефицита этого вида фруктов - весенние заморозки в Центральной России. Но в этом сезоне богатый урожай на юге и Кавказе поможет исправить ситуацию.

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