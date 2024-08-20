Актриса Лиза Арзамасова: "Мы начинаем учиться жить по-новому"

На днях артистка родила второго ребенка

8 августа актриса, звезда комедийного сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и фигурист, олимпийский чемпион Илья Авербух снова стали родителями. Артистка родила дочь Лию. Малышка появилась на свет в одном из перинатальных центров столицы.

Спустя несколько дней актриса выписалась из роддома. Встречали ее Илья Авербух с их сыном Львом и старшим наследником Мартином, который появился на свет, когда фигурист состоял в браке с коллегой Ириной Лобачевой, а также мать Лизы.

А 14 августа Арзамасова и Авербух отметили трехлетие сына Льва. В своем официальном телеграм-канале актриса рассказала о своем состоянии:

"Мы только-только начинаем учиться жить по-новому. Ну а как иначе? Каждый новый член семьи приносит в повседневность новые правила и новые заботы".

Арзамасова дала понять, что не намерена надолго задерживаться в декрете. Актриса отметила, что "совсем скоро, глазом не успеешь моргнуть" у нее снова начнется работа: репетиции, выступления, поездки. Однако пока Лиза купается в счастье.

"Я всему умиляюсь, готова расплакаться самыми сладкими слезами от любой милой ерунды и думаю, что… никакая работа, никакие карьерные победы не могут принести в жизнь женщины больше счастья и восторга, чем наше продолжение в детках… Это удивительные переживания. Ради них - всё. Ради них - мы сами…" - высказалась Арзамасова.

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