ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин в Чечне встретился с уезжающими на СВО добровольцами

21:41
  • вторник
  • 20 августа 2024

Российский лидер прибыл в Гудермес

Владимир Путин пообщался с с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и в ближайшее время отправятся в зону СВО, сообщает РИА Новости.

"Пока в России есть такие мужчины, как добровольцы, решившие отправиться на СВО, страна непобедима", - заявил Путин.

Сегодня, 20 августа, российский лидер прилетел в Чечню. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Отметим, что последний раз президент приезжал в республику почти 13 лет назад, еще в статусе премьер-министра.

Вначале российский лидер посетил родовое село Ахмата Кадырова. Президент побывал на могиле первого главы Чеченской республики, который погиб в результате теракта в 2004 году.

"Это был мой друг. Ваш родственник близкий. Я уже Рамзану говорил, я хорошо помню его лицо. И когда он сердился и когда улыбался. Очень выразительный человек, талантливый, преданный своей малой Родине и России. И, конечно, настоящий мужчина. Очень мужественный. Настоящий боец. В значительной степени он спас чеченский народ. В том числе жертвуя собой. Это его огромная заслуга. Пусть покоится с миром, знаем, за что боролся", - высказался Владимир Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Владимир Путин в аэропорту Грозного
Владимир Путин в аэропорту Грозного
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.