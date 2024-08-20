Путин в Чечне встретился с уезжающими на СВО добровольцами

Российский лидер прибыл в Гудермес

Владимир Путин пообщался с с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и в ближайшее время отправятся в зону СВО, сообщает РИА Новости.

"Пока в России есть такие мужчины, как добровольцы, решившие отправиться на СВО, страна непобедима", - заявил Путин.

Сегодня, 20 августа, российский лидер прилетел в Чечню. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Отметим, что последний раз президент приезжал в республику почти 13 лет назад, еще в статусе премьер-министра.

Вначале российский лидер посетил родовое село Ахмата Кадырова. Президент побывал на могиле первого главы Чеченской республики, который погиб в результате теракта в 2004 году.

"Это был мой друг. Ваш родственник близкий. Я уже Рамзану говорил, я хорошо помню его лицо. И когда он сердился и когда улыбался. Очень выразительный человек, талантливый, преданный своей малой Родине и России. И, конечно, настоящий мужчина. Очень мужественный. Настоящий боец. В значительной степени он спас чеченский народ. В том числе жертвуя собой. Это его огромная заслуга. Пусть покоится с миром, знаем, за что боролся", - высказался Владимир Путин.

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