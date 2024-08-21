Президент заявил, что после визита остался впечатлён и поздравил с результатами проделанной работы в регионе

Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым

Президент заявил, что после визита остался впечатлён и поздравил с результатами проделанной работы в регионе.

Главное из заявлений Рамзана Кадырова на встрече с президентом РФ:

С самого начала Чечня направила в зону СВО более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. Также сформирован резерв из нескольких десятков тысяч бойцов. Помимо этого реализуется более 500 инвестпроектов, среди которых — такие крупные, как реконструкция аэропорта, железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода и строительство гидроэлектростанции. Также в Республике активно ведётся работа по снижению безработицы. Планируется снизить её до 5% до конца года. Кроме того, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил для жителей освобождённых территорий гуманитарную помощь в объёме более 26 тысяч тонн.

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