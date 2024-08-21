Документ призывает подготовить войска к возможной ядерной конфронтации с Россией, Китаем и КНДР

Байден утвердил новую ядерную стратегию США. Об этом во вторник, 20 августа, сообщило The New York Times.



Этот секретный документ призывает подготовить войска к возможной ядерной конфронтации с Россией, Китаем и КНДР.

Новая стратегия также учитывает возможность скоординированных ядерных угроз от нескольких стран одновременно. Вашингтон обеспокоен укрепляющимся партнерством между Россией и Китаем, а также поддержкой, которую Россия получает от КНДР и Ирана.

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