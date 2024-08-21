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За прошедшую ночь было уничтожено 10 БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

05:53
  • среда
  • 21 августа 2024

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это была "одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время"

За прошедшую ночь было уничтожено 10 БПЛА ВСУ на подлёте к Москве. Об этом в среду, 21 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, это была "одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время".

Собянин также отметил, что эшелонированная защита столицы от украинских дронов "позволила успешно отразить все атаки". 

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