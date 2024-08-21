Российские Ми-35М нанесли мощные удары по ВСУ

Пилоты вели огонь по выявленным координатам

Последние данные Минобороны о ситуации в Курской области. Сокрушительные удары по позициям неонацистов наносит наша армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-35М уничтожили опорные пункты противника в приграничных районах.

Пилоты вели огонь по выявленным координатам, работая на предельно малой высоте. Полет прошел в штатном режиме, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Разведка подтвердила - все заданные цели успешно поражены.

А это кадры боевой работы операторов БПЛА. В ходе боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов ведут разведку и наносят точечные удары по скоплению бронетехники и живой силы противника. На вооружении наших бойцов целая линейка ударных беспилотников – от обычных FPV-дронов до "камикадзе" самолетного типа. Подобные дроны способны нести больший заряд и летать на дальние расстояния.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram