Последние данные о ходе СВО

Активное наступление на позиции ВСУ ведут российские военные в зоне проведения СВО. Силами группировки "Центр" освобождено село Новгородское - стратегически важный логистический узел Торецкой агломерации. За сутки только на этом участке фронта потери противника составили около 600 военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении в районе Времьевского выступа бой ведут штурмовики бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В атаку идут под прикрытием танков, используя в авангарде боевую машину с противоминным тралом.

Используя надежное огневое прикрытие, штурмовики оперативно спешиваются и, используя элемент внезапности, захватывают опорные пункты противника. Разведку цели ведут с помощью беспилотников.

А это кадры из Запорожской области. В районе Работино точным ударом из гаубицы Д-30 наши артиллеристы уничтожили замаскированный наблюдательный пункт киевских боевиков. Работали по заданным координатам. Первый выстрел - пристрелочный. Второй - точно в цель. Воздушная разведка подтвердила - поставленная задача выполнена на отлично.

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