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Сергей Собянин рассказал об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА

08:09
  • среда
  • 21 августа 2024

Сбито 10 беспилотников, летевших на Москву

Силами противовоздушной обороны в ночь на среду, 21 августа, сбито десять украинских БПЛА, летевших на Москву. Как подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин, это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время.

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Собянин написал в своем Telegram-канале, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки.

При падении обломков аппаратов, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Столичные власти продолжают контролировать ситуацию, подчеркнул мэр столицы.

При этом Министерство обороны России уточняет в своем Telegram-канале, что над территорией Московской области за ночь были ликвидированы 11 вражеских беспилотников самолетного типа.

Глава государства Владимир Путин отмечал, что есть пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Он рассказал, что система срабатывает эффективно, но работа по ее усовершенствованию будет продолжаться.

Тем временем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в Северной столице усилили защиту акватории Финского залива от беспилотников и иных воздушных угроз. Также в городе и окрестностях идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз.

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