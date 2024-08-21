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Белоусов поздравил ВС России с освобождением новых населенных пунктов

08:38
  • среда
  • 21 августа 2024

Министр также отметил успехи в уничтожении обороны противника

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции. Об этом в среду, 21 августа, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

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Как уточняет Минобороны в своем Telegram-канале, Белоусов поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Артемово в ДНР, подчеркнув отвагу бойцов в боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку.

Также министр направил поздравления командованию и личному составу 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, которые на самых сложных направлениях шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса от неонацистов.

Белоусов поблагодарил гвардейцев за верность Отечеству и присяге.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с добровольцами, которых готовят в Российском университете спецназа в Гудермесе. Напутствуя их, глава государства подчеркнул, что "пока в России есть такие мужчины, как добровольцы, решившие отправиться на СВО, страна непобедима".

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет. Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае.

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