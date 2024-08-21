ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России ударили по подразделению "Кракен" в Николаевской области

08:18
  • среда
  • 21 августа 2024

Досталось и складу с ракетами

Российские войска ударили по селу Галициново в Николаевской области.

В населенном пункте расположены глиноземный завод и портовая зона - их облюбовали украинские боевики неонацистского формирования "Кракен".

По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, удар ВС России пришелся по подразделениям неонацистов и складу, где хранились ракеты. Не исключено, что это были американские ракеты ATACMS.

"И вот, наконец, к ним прилетело", - сказал собеседник  РИА Новости.

Ранее Минобороны заявило о создании группировок войск "Белгород", "Брянск" и "Курск". Они будут отвечать за защиту приграничных регионов от атак противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Танк ВС России
Танк ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.