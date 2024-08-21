Досталось и складу с ракетами

Российские войска ударили по селу Галициново в Николаевской области.

В населенном пункте расположены глиноземный завод и портовая зона - их облюбовали украинские боевики неонацистского формирования "Кракен".

По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, удар ВС России пришелся по подразделениям неонацистов и складу, где хранились ракеты. Не исключено, что это были американские ракеты ATACMS.

"И вот, наконец, к ним прилетело", - сказал собеседник РИА Новости.

Ранее Минобороны заявило о создании группировок войск "Белгород", "Брянск" и "Курск". Они будут отвечать за защиту приграничных регионов от атак противника.

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